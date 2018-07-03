В Москве отреставрируют скульптуры на доме у Калужской заставы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы начали реставрацию 16 скульптур воинов-победителей в Великой Отечественной войне и встречающих их девушек, украшающих дом 30 на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина, также известный как дом у Калужской заставы (ныне площадь Гагарина). Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, скульптурная композиция признана объектом культурного наследия в 2017 году.

"Бетонные фигуры находятся в аварийном состоянии. Сейчас для того, чтобы их сохранить, специалисты прямо на месте тщательно снимают силиконовые формы. Затем последуют аккуратный демонтаж и перевозка фрагментов в реставрационную мастерскую", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Фигуры были изготовлены в конце 1940-х годов.