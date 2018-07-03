В московском метро начали продавать сувенирные магниты с дизайном проездного

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Магниты, стилизованные под проездные билеты "Единый", поступили в продажу в сувенирных магазинах московского метрополитена и на стойках "Живое общение". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Метрополитен - самый популярный вид общественного транспорта среди туристов, приехавших в Москву на чемпионат мира. Мы решили выпустить сувениры в виде билетов "Единый", которые туристы смогут привезти их домой, повесить на холодильник или подарить своим близким на память о Московском метрополитене", - привела пресс-служба слова первого замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Внешне сувенир выглядит так же, как и обычный транспортный билет "Единый", главное отличие -- его можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне красной карточки изображен футбольный мяч, который только что забили в ворота, а на обратной стороне написано: "Россия 2018. Футбол" и "Russia 2018. Football". Сувениры выпущены тиражом 1,5 тыс. экземпляров.