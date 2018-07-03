"Аэроэкспрессы" будут курсировать до трех часов ночи с 3 на 4 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Время движения поездов "Аэроэкспресса" в Москве будет продлено до 3:00 в ночь с 3 на 4 июля в связи с проведением матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии на стадионе "Спартак". Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Третьего июля в Москве состоится вечерний матч чемпионата мира по футболу 2018, который начнется в 21:00. В связи с этим компания продлевает время движения поездов "Аэроэкспресс" на всех направлениях", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 03:00, из аэропорта Шереметьево - в 02:30. От Павелецкого вокзала в Домодедово - также в 03:00, из Домодедова - в 02:00. От Киевского вокзала последний поезд отойдет в 02:30, из Внукова в Москву - в 02:00.

Также столичное метро и Московское центральное кольцо во вторник и в ночь на 4 июля будут работать до 03:00.