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Собянин поздравил московских автоинспекторов с профессиональным праздником

Москва
3 июля, 12:25 UTC+3

Мэр Москвы отметил, что благодаря совместной работе ГИБДД и городского правительства количество ДТП в столице с 2010 года сократилось в 2,5 раза

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил во вторник Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, где поздравил личный состав с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения и вручил сотрудникам и коллективам награды города. Он отметил, что благодаря совместной работе ГИБДД и правительства Москвы количество ДТП в столице с 2010 года сократилось в 2,5 раза, передает корреспондент ТАСС.

"Не всем нравятся камеры фото- и видеофиксации, которые фиксируют огромное количество нарушений, не всем нравится регулирование парковочного пространства, сужение ширины полос, выделение полос для общественного транспорта и целый ряд других мероприятий, которые с одной стороны выглядят не очень комфортными для автомобилистов. С другой стороны за последние годы количество ДТП уменьшилось в 2,5 раза, и сегодня Москва по безопасности дорожного движения находится на уровне лучших европейских стран, на уровне Берлина, Лондона. В России мы также самый безопасный город", - сказал мэр.

По словам Собянина, серьезным подспорьем в этой работе стали проект "мобильный инспектор", система фото- и видеофиксации нарушений, работа Ситуационного центра. "Каждый год вы спасаете тысячи жизни людей, защищаете их от травм и инвалидностей. Прошу сотрудников ГИБДД и впредь делать все необходимое для снижения аварийности на столичных дорогах и борьбы с заторами. Правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой, создавать условия для их эффективной деятельности", - отметил градоначальник.

По данным столичной мэрии, в настоящее время численность сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве составляет 6,2 тыс. человек. В среднем на улицах столицы ежедневно несут дежурство более 1 тыс. сотрудников ДПС, их основная функция - обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение совершения административных правонарушений.

За последние годы общее количество ДТП в городе сократилось в 2,5 раза - с 609 тыс. в 2010 году до 252 тыс. в 2017 году. Число ДТП с пострадавшими снизилось на 24%, при этом количество погибших уменьшилось на 35%, раненых - на 25%. Кроме того, благодаря современным автоматизированным системам для розыска похищенных транспортных средств по итогам 2017 гола число угнанных автомобилей составило 3955 единиц (снижение в 3 раза с 2010 года), а число разысканных машин - 4693 единиц (119%, с учетом розыска машин, угнанных в прошлые годы).

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