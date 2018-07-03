В Москве появится сквер Мандельштама и площадь Академика Басова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы на заседании президиума правительства во вторник приняли решение назвать сквер в центре города именем поэта XX века Осипа Мандельштама, а на юго-западе города появится площадь, названная именем лауреата Нобелевской премии, одного из основоположников квантовой электроники, Николая Басова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"В память о выдающемся русском поэте XX века Осипе Эмильевиче Мандельштаме скверу, расположенному в Басманном районе по улице Забелина ррядом с домом № 3, вблизи пересечения со Старосадским переулком (ЦАО), присвоено наименование - сквер Мандельштама", - говорится в сообщении.

Площадь, образованная пересечением улицы Дмитрия Ульянова с улицей Вавилова (ЮЗАО), получила наименование "площадь Академика Басова" в память о физике, лауреате Нобелевской премии Николае Басове.

Кроме того, в память об ученом-конструкторе Федоре Лукине Проектируемому проезду № 683, расположенному в районе Силино (ЗелАО), присвоено наименование - улица Конструктора Лукина. Ученый участвовал в создании системы отечественной радиолокации и противоракетного щита страны, а также считается первопроходцем в области отечественной микроэлектроники.

Мандельштам - советский поэт, писатель и критик. Автор сборников стихов "Камень", Tristia, повести "Египетская марка", эссе "Шум времени", "Четвертая проза".