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Температура воздуха в Москве в среду не превысит 20 градусов тепла

Москва
4 июля, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Порывы ветра достигнут 10 м/с

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дождливая погода и до 20 градусов тепла ожидаются в среду в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный ", - говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 18-20 градусов.

Синоптики прогнозируют в среду южный и юго-западный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до 10-12 градусов. Вероятность осадков сохранится. "Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь", - отмечено в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье во среду днем - до 21 градуса тепла, ночью - 7-12 градусов.

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