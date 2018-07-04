Родильный дом больницы имени М.П. Кончаловского стал пятым перинатальным центром в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Родильный дом больницы имени М.П. Кончаловского, расположенный на территории Зеленограда, получил статус перинатального центра, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь родильному дому больницы имени М.П. Кончаловского официально присвоен новый статус перинатального центра. Все высокие технологии и передовые методики, все ресурсы, которыми владеют специалисты клиники, направлены на то, чтобы помогать женщинам сохранять и вынашивать сложные беременности и выхаживать недоношенных малышей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

Перинатальный центр позволит мамам постоянно находиться вместе со своими новорожденными детьми, а также избавит от необходимости везти детей из Зеленограда на второй этап выхаживания в другие детские больницы. "В отделении установили 14 коек для совместного пребывания матери и ребенка, еще шесть - для пациентов интенсивной терапии. В центре работают врачи-неонатологи, педиатры, офтальмологи, неврологи, врачи лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики", - говорится в сообщении.

Руководителем центра назначен главный внештатный специалист-неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев.

По данным департамента, московские врачи спасают до 95% новорожденных с массой тела до 1,5 кг и 70% - с массой тела менее 1 кг. Во многом благодаря новому оборудованию младенческая смертность за последние семь лет снизилась на 32%. Если в 2010 году на 1 тыс. малышей, родившихся живыми, было в среднем 8,4 таких случая, то в 2017 году - 5,7.