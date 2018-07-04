В Москве спасатели помогли СК в поиске вещдоков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) в июне не только спасли 45 отдыхающих на водоемах, но и помогли Следственному комитету в поиске вещдоков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности по итогам работы за первый летний месяц.

"Сотрудники МГПСС спасли из воды 45 потерпевших, в зонах ответственности поисково-спасательных станций. Кроме того, специалистами службы проведено пять аварийно-спасательных работ: две буксировки маломерных судов, потерявших ход, обеспечение подъема автомобиля, съехавшего в пруд, поиск вещественных доказательств по заявке Следственного комитета РФ, а также спасение утиного семейства", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, в среднем спасатели оперативно реагируют на происшествия в течение шести минут и меньше.

В июне специалисты пожарно-спасательного центра спасли еще 17 человек - восемь человек на пожарах и девять на происшествиях. Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра 398 раз вылетали на происшествия за прошедший месяц и госпитализировали 59 человек. Пожарный вертолет также принимал участие в тушении двух пожаров: на полигоне бытовых отходов в Московской области вблизи Голицына и на складе на Южнопортовой улице в Москве.