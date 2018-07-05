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Температура в Москве поднимется до 22 градусов 5 июля

Москва
5 июля, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ожидается дождь

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Теплая дождливая погода ожидается в четверг в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный, - говорится в сообщении. - Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов".

Синоптики прогнозируют в четверг западный и юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - 740 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 12-14 градусов. Вероятность осадков сохранится.

"Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь", - отмечается в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье в четверг днем - до 23 градусов тепла, ночью - 7-12 градусов.

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