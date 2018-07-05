Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы

Москва
5 июля, 9:31 UTC+3

В список вошли "Комсомольская", "Маяковская", "Парк Победы", "Таганская" и "Пушкинская"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики сборной Франции в московском метро

Болельщики сборной Франции в московском метро

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Французские архитекторы, приехавшие в Россию поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу, составили рейтинг самых красивых станций московского метрополитена, среди которых назвали "Комсомольскую", "Маяковскую", "Парк Победы", "Таганскую" и "Пушкинскую". Об этом сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"Список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную", - рассказал порталу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что болельщики изучили исторические справки о станциях с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и посетили каждую из них.

Среди станций Сокольнической линии иностранные гости отметили станцию "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковскую" , на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой линии болельщикам больше всего понравилась "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании
2
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
3
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
4
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости