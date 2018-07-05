Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Французские архитекторы, приехавшие в Россию поддержать свою сборную на чемпионате мира по футболу, составили рейтинг самых красивых станций московского метрополитена, среди которых назвали "Комсомольскую", "Маяковскую", "Парк Победы", "Таганскую" и "Пушкинскую". Об этом сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"Список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную", - рассказал порталу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отмечается, что болельщики изучили исторические справки о станциях с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и посетили каждую из них.

Среди станций Сокольнической линии иностранные гости отметили станцию "Комсомольская", на Замоскворецкой - "Маяковскую" , на Арбатско-Покровской - "Парк Победы", на Кольцевой линии болельщикам больше всего понравилась "Таганская", на Таганско-Краснопресненской - "Пушкинская".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.