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Власти Москвы заявили, что ЧМ не привел к пробкам на дорогах

Москва
5 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

При этом заместитель руководителя столичного ЦОДД Александр Евсин отметил, что наблюдаются локальные затруднения движения рядом со стадионами

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу в Москве не привело к осложнению ситуации на дорогах города. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

По его данным, в дни проведения первенства машин на дорогах Москвы наблюдается меньше, чем было в это же время в прошлом году. "Нами предпринимаются усиленные меры, чтобы не допускать скопления автомобилей, - сказал Евсин. - В целом, по городу обстановка на дорогах лучше, чем в прошлом году, [когда] в центре Москве проводились работы по благоустройству".

Тем не менее, по словам чиновника, в период проведения ЧМ-2018 в столице наблюдаются локальные затруднения вблизи стадионов, связанные с перекрытиями улиц и ограничением парковочного пространства.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства и прошел первый матч. 15 июля здесь же состоится финальная игра.

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