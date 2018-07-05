Власти Москвы заявили, что ЧМ не привел к пробкам на дорогах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу в Москве не привело к осложнению ситуации на дорогах города. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

По его данным, в дни проведения первенства машин на дорогах Москвы наблюдается меньше, чем было в это же время в прошлом году. "Нами предпринимаются усиленные меры, чтобы не допускать скопления автомобилей, - сказал Евсин. - В целом, по городу обстановка на дорогах лучше, чем в прошлом году, [когда] в центре Москве проводились работы по благоустройству".

Тем не менее, по словам чиновника, в период проведения ЧМ-2018 в столице наблюдаются локальные затруднения вблизи стадионов, связанные с перекрытиями улиц и ограничением парковочного пространства.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства и прошел первый матч. 15 июля здесь же состоится финальная игра.