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Ко Дню города в Москве создадут детский цветочный город на Тверском бульваре

Москва
5 июля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Над созданием сада будут работать британские специалисты - архитектор, художник и урбанист Питер Финк и ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Известный британский архитектор, художник и урбанист Питер Финк и ландшафтный дизайнер из Великобритании Мэтью Чайлдс создадут в столице ко Дню города на Тверском бульваре детский город-сад. Сад появится в рамках московского конкурса "Цветочный джем", говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Чайлдс недавно стал победителем и золотым медалистом одной из самых престижных премий в мире цветочной выставки RHS Hampton Court Palace Flower Show - 2018.

"Совместная работа британцев Питера Финка и Мэтью Чайлдса для московского конкурса "Цветочный джем" появится на Тверском бульваре в конце августа. Это будет настоящий детский цветочный город, который расположится по всей длине Тверского бульвара. В нем вырастут яркие разноцветные деревянные конструкции, некоторые из которых превратят в клумбы с цветами, некоторые - в песочницы с цветным песком, а некоторые - в скамейки и зоны отдыха. А еще здесь появятся гигантские "следы" человеческих ног", - отмечается в сообщении оргкомитета.

Также в материалах оргкомитета говорится, что на бульваре установят скамейки в форме разомкнутых колец, чтобы люди могли сидеть, глядя друг на друга. Помимо этого, в парке будут установлены гигантские "сказочные" цветочные горшки с деревьями и цветущими растениями. Кроме того, маленьких посетителей ознакомят с азами ландшафтного дизайна и научат создавать собственные цветники.

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