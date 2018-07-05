Голосование за ВДНХ и Третьяковскую галерею на премию MUF18 началось на портале мэра

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. На портале мэра и правительства Москвы mos.ru стартовало голосование за выбор победителей премии Московского урбанистического форума (МУФ) MUF'18 Community Awards. В число номинантов вошли ВДНХ, Третьяковская галерея, Московский зоопарк, музей современного искусства "Гараж", Музей авангарда, Триеннале российского современного искусства, Центральный рынок, КБ "Стрелка", иммерсивное шоу "Вернувшиеся".

"На mos.ru стартовало голосование в рамках премии MUF'18 Community Awards. Ее ежегодно вручают на Московском урбанистическом форуме лучшим городским проектам и инициативам. Открытое голосование продлится до 16 июля. Победителей наградят в малом амфитеатре парка "Зарядье" 18 июля", - говорится на сайте мэра. Номинантами стали проекты, оказавшие большое влияние на жизнь Москвы. Их отобрал экспертный совет. Итоги конкурса будут подводиться на основе автоматического подсчета голосов жителей Москвы.

Премию вручат в девяти номинациях проектам, повлиявшим на жизнь столицы, в том числе "Городская гастрономия", "Культурные инициативы", "Город для детей", "Городской дизайн". В шорт-лист премии вошли 34 проекта и инициативы. Конкурс проводится второй раз, уточнили представители организаторов МУФ.

Сам Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) пройдет в восьмой раз. В этом году его примет с 17 по 22 июля открывшийся осенью 2017 года парк "Зарядье". Темой станет "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", и сессии будут посвящены развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.

Российские и международные урбанисты, социологи, экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира. Деловая программа пройдет 17-18 июля. Также запланирована фестивальная программа "Связывая поколения". Она откроется 17 июля и завершится 22-го числа.