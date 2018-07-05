Центр с классами декоративно-прикладного искусства для детей и взрослых откроют в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию и пению для детей и взрослых начнутся в следующем году в новом учебном центре в Марьине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения", - написал Собянин.

В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения. На прилегающей территории сделаем места для отдыха и парковку. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018

Он отметил, что на прилегающей территории учебного центра будут организованы места для отдыха, а для удобства посетителей появятся парковочные места.