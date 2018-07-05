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Центр с классами декоративно-прикладного искусства для детей и взрослых откроют в Москве

Москва
5 июля, 16:40 UTC+3

Учебный центр появится в Марьине в следующем году, пояснил мэр Сергей Собянин

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Занятия по декоративно-прикладному искусству, рисованию и пению для детей и взрослых начнутся в следующем году в новом учебном центре в Марьине, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения", - написал Собянин.

Он отметил, что на прилегающей территории учебного центра будут организованы места для отдыха, а для удобства посетителей появятся парковочные места.

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