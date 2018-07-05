Концертом и запуском воздушных шаров отметят в парке "Фили" День семьи, любви и верности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Концертом звезд эстрады и запуском в небо воздушных шаров отметят 8 июля День семьи, любви и верности в московском парке "Фили". Об этом сообщили в четверг ТАСС в дирекции парка.

"При подготовке праздничной программы мы постарались учесть интересы посетителей всех возрастов, которые придут к нам в парк",- сказал собеседник агентства. По традиции, мероприятия начнутся с чаепития в рамках проекта "Московское долголетие", которое пройдет в арт-студии "Филька". На этот раз организаторы решили собраться на один час раньше - в 13:00, чтобы участники встречи не опоздали на другие праздничные события. В помощь пожилым посетителям привлекут волонтеров, рассказывающих о новых возможностях, предоставляемых в парке для гостей пенсионного возраста. Как ожидается, на чаепитие придет сценарист, юморист и сатирик Анатолий Трушкин, приготовивший для встречи несколько монологов.

Мастер-классы и спектакль

В рамках праздника в парке "Фили" запланировано два мастер-класса. На первом расскажут о различных техниках бисероплетения. Второй же посвятят классическому танго, основные движения которого все желающие смогут разучить тут же, в парке.

Продолжит программу новый спектакль режиссера Татьяны Жемчужной про семью, любовь и верность "Verbs of Love: Ты в каждом биении сердца". "Это постановка об историях любви великих творцов - Вивьен Ли, Антуана де Сент-Экзюпери, Сергея Есенина, Эрнесто Че Гевары и других, рассказанных ими самими в трогательных письмах и мемуарах", - пояснил представитель дирекции. Он заверил, что сюжетные линии будут переплетены с музыкой, которая, по замыслу автора, сможет облечь сильные чувства в мелодию и песни, не оставив равнодушным никого.

Концерт

В 17:00 мск начнется концерт на сцене у главного входа. Его откроет певица Наталья Соловей, после которой эстафету подхватят Via Letta, Владимир Брилев, Лера Туманова, Антон Беренсон, Мария Арчер, Роман Огнев, Дарина Дьякова, голландский певец Alex Simons, музыкальный коллектив "Стерео 21" и многие другие. "Певица Валя Vioce исполнит известные песни разных лет, а виртуозное владение мандолиной, скрипкой и гитарой продемонстрирует мультиинструменталист Александр Лучков, чья деятельность связана с коллективами "Манго-Манго", "Крематорий", "Несчастный Случай", "Тайм Аут", "Plazma", - заметили в дирекции парка.

Писательница и поэтесса Алина Делисс споет и подарит диски с автографом, а также проведет творческую встречу в формате "вопрос-ответ". Ведущей концерта станет Олеся Белова, автор марафона "От сердца к сердцу".

Завершится концерт запуском в небо сотен воздушных шаров.