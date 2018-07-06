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До 24 градусов тепла ожидается 6 июля в Московском регионе

Москва
6 июля, 7:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Местами пройдет небольшой дождь

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 24 градусов тепла в пятницу в Москве и Подмосковье.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в Москве будет от 22 до 24 градусов тепла, "облачно с прояснениями, местами небольшой дождь".

По прогнозу синоптиков, в столице сохранится западный и юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В ночь на 7 июля температура воздуха в столице опустится до 12-14 градусов, вероятность осадков сохранится, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Подмосковье днем в пятницу - от 19 до 24 градусов тепла, ночью - от 9 до 14 градусов выше нуля.

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