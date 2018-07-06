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Скульптуры мастеров из Китая и Великобритании установили в парке "Зарядье"

Москва
6 июля, 8:31 UTC+3

Работы можно будет увидеть в парке до конца года

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Скульптуры мастеров из Китая, Великобритании и Германии смогут увидеть гости парка "Зарядье" в Москве. Работы пробудут в парке до конца года, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

"Выставка современного искусства открылась в "Зарядье". Скульптуры в стиле паблик-арт начали устанавливать в разных частях парка. Паблик-арт - это популярное по всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств", - говорится в сообщении.

Всего в парке будет три скульптуры. При входе в "Зарядье" установили четырехметровую фигуру "Бесконечная кривая" китайского художника Веньцинь Чень. Она выполнена из нержавеющей стали и имеет форму кольца.

Скульптура "Тюльпан" британского художника Симона Хемпселла находится под стеклянным навесом. Арт-объект из листовой и нержавеющей стали в два метра высотой и весом около 60 кг повторяет форму цветка.

Также до конца июля в парке поставят еще один объект - трехметровую движущуюся скульптуру в виде флюгера, созданную немецким скульптором Майклом Хисчером.

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