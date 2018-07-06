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Реконструкция еще одной развязки на МКАД начнется осенью текущего года

Москва
6 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Проектирование развязки уже завершено

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© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы анонсировали начало реконструкции осенью текущего года транспортной развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Генерала Дорохова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс- службе стройкомплекса Москвы.

"В настоящее время завершено проектирование развязки. Документация направлена на согласование и экспертизу. Мы планируем осенью уже приступить к строительным работам", - привели в пресс-службе слова заммэра столицы Марата Хуснуллина.

Он отметил, что проектом предусматривается строительство 5,7 км дорог, в том числе эстакады съезда с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровода на пересечении с кольцевой магистралью, а также тоннеля на левоповоротном съезде с Торговой улицы на внутреннюю сторону кольцевой.

Хуснуллин напомнил, что за последние семь лет реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. "Однако на этом развитие кольцевой магистрали не останавливается, мы планируем создание дублеров на отдельных участках, новых удобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок", - пояснил он.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что за четыре года в столице было модернизировано 14 развязок на пересечении с МКАД. Это значительно увеличило пропускную способность кольцевой автодороги.

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