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Сотрудники 38 московских поликлиник получат гранты правительства Москвы

Москва
6 июля, 11:18 UTC+3

Гранты на общую сумму в 365 млн рублей вручат за успешное внедрение столичного стандарта поликлиники

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Взрослые и детские поликлиники Москвы наградят грантами на общую сумму в 365 млн рублей. Денежные средства получат 38 медицинских учреждений. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"За успешное внедрение московского стандарта поликлиники в ближайшее время наградят взрослые и детские учреждения, в том числе стоматологические, а также поликлинические отделения трех городских больниц", - говорится в сообщении. Отмечается, что суммы грантов зависят от направлений, в которых поликлиники продемонстрировали лучшие результаты.

Медицинские организации оценивали по итогам проверок и отзывам пациентов. Во внимание принимали такие показатели, как динамика реализации мероприятий проекта "Московский стандарт поликлиники", увеличение количества прикрепленных к медицинской организации пациентов, качество оказания первичной специализированной медпомощи и др. Все средства, выделенные в рамках грантов, направят на выплату материальных поощрений сотрудникам.

Как рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, московский стандарт поликлиники стали внедрять два года назад на основании пожеланий москвичей. "Это большая программа по комплексному улучшению столичных медицинских организаций. Во всех взрослых и детских городских поликлиниках реализованы идеи, которые предлагали сами жители", - отметил Хрипун.

Для соответствия внедряемому стандарту в столичных поликлиниках провели ремонт, обновили систему навигации, а регистратуру и справочную объединили в единую зону. Кроме того, места ожидания в медицинских учреждениях стали комфортнее - там появились игровые зоны, комнаты для кормления детей, автоматы с едой и напитками. 

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