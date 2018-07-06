Каршеринг с имитацией "личного автомобиля" появился в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Оператор каршеринга Anytime запустил в Москве линейку люксовых автомобилей, лишенных привычных оклеек и брендирования. Об этом ТАСС сообщили в пятницу пресс-службе компании.

"Первые 100 автомобилей BMW 3 серии будут доступны клиентам компании с сегодняшнего дня. BMW 3 выйдут на улицы города без уже ставшей классической оранжевой оклейки и брендирования. При этом уже привычные для пользователей преимущества каршеринга - поминутная аренда, бесплатная парковка, отсутствие платы за бензин, завершение аренды в любом месте разрешенной зоны - будут сохранены", - добавили в пресс-службе.

Там также отметили, что полное отсутствие оклейки и брендирования автомобилей позволит клиентам компании почувствовать себя в полной мере владельцами автомобиля. При этом на машинах можно будет выезжать до 200 км от МКАД и бесплатно парковаться во всех главных аэропортах Москвы - в Домодедове, Шереметьеве, Внукове и Жуковском.