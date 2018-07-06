Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию до станции "Столбово-2"

Москва
6 июля, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В будущем "Стоблово-2" могут соединить со станцией Большой кольцевой линии "Улица Новаторов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют продлить Сокольническую линию столичной подземки еще на одну станцию - "Столбово-2", которая впоследствии будет соединена со станцией Большой кольцевой линии "Улица Новаторов". Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена

Перспективная схема развития Московского метрополитена

ТАСС нарисовал схему того, как будет меняться московское метро в ближайшие годы.

"Все строительно-бетонные работы от "Саларьево" до "Столбово" практически завершены. Сейчас ведутся работы на станции "Столбово", есть перспектива появления станции "Столбово-2", это будет относиться к (станции) "Улица Новаторов". Уже закладываем эту станцию метро заранее, чтобы интегрировать (со "Столбово")", - сказал Аксенов.

По его словам, технический пуск Сокольнической ветки метро от "Саларьево" до "Столбово" планируется до конца года.

Как сообщалось, в марте 2018 года столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на строительство новых станций Сокольнической линии метро с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей. Планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года. Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово", а также переоборудовать и реконструировать станцию "Саларьево".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"
4
Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
5
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
6
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
7
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!