Вестибюли станций метро "Рязанский проспект" и "Орехово" в Москве закроют с 6 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вестибюли станций метро "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии и "Орехово" Замоскворецкой линии Московского метрополитена будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 6 июля в связи с ремонтными работами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Западный вестибюль станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии (выход к Рязанскому проспекту, д. 48) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне 6 июля с 22:00 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что вестибюль станции "Рязанский проспект" начнет работу 9 июля.

Кроме того, с 6 июля закрывается для пассажиров южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии (выход к Шипиловскому проезду) также в связи с ремонтом. Как уточнили в пресс-службе, выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова).

"Работа южного вестибюля станции "Орехово" в обычном режиме возобновится 19 июля с открытием станции", - говорится в сообщении пресс-службы. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюлей пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).