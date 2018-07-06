Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вестибюли станций метро "Рязанский проспект" и "Орехово" в Москве закроют с 6 июля

Москва
6 июля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

На станциях будут проводить ремонтные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вестибюли станций метро "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии и "Орехово" Замоскворецкой линии Московского метрополитена будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 6 июля в связи с ремонтными работами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Западный вестибюль станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии (выход к Рязанскому проспекту, д. 48) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне 6 июля с 22:00 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что вестибюль станции "Рязанский проспект" начнет работу 9 июля.

Кроме того, с 6 июля закрывается для пассажиров южный вестибюль станции "Орехово" Замоскворецкой линии (выход к Шипиловскому проезду) также в связи с ремонтом. Как уточнили в пресс-службе, выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова).

"Работа южного вестибюля станции "Орехово" в обычном режиме возобновится 19 июля с открытием станции", - говорится в сообщении пресс-службы. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюлей пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!