По просьбе жителей в Новомосковского округе разрешат построить спорткомплекс

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, одобрила запрет на строительство гаражей по просьбе местных жителей Новомосковского округа. Теперь на данном участке разрешено строительство спортивных комплексов и объектов медицинской помощи, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Там может появиться спортивный клуб, спортивный зал, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева. По его словам, участок также может быть использован под размещение объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи, бытовых услуг, торговли.

По информации Москомстройинвеста, на заседании 5 июля 2018 года ГЗК согласилась с внесением изменений в правила землепользования в отношении территории по адресу: Московский пос., г. Московский, уч. № 30 (НАО) для корректировки перечня видов разрешенного использования. "Такое решение ГЗК приняла, учитывая мнение жителей, которое они высказали в ходе проведенных публичных слушаний", - подчеркнул Тимофеев.

После решения комиссии на участке площадью 0,9 га нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили "гаражи", добавив "спорт". Отмечается, что по указанному адресу можно будет разместить строение суммарной поэтажной площадью свыше 15 тыс. кв. метров.