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Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля

Москва
6 июля, 17:41 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Улицы перекроют для автомобилистов в связи с гуляниями после матча между сборными России и Хорватии

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Центральные улицы столицы в ночь на 8 июля будут пешеходными в связи с гуляниями после матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Обращаем внимание автомобилистов, 7 июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что с 7 июля метрополитен, Московское центральное кольцо, шаттлы S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3 часов ночи. "Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", а также "Спартак" и "Тушинская". Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина (Воробьевы горы)", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что за время проведения чемпионата мира по футболу работа транспорта будет продлена уже в четвертый раз. Аналогичный режим работы транспорта будет действовать в ночь на 12 июля.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы несколько чартеров из Загреба.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.

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