Жители Москвы смогут выбрать дизайн граффити на трансформаторных будках

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жители Москвы, в чьих дворах установлены трансформаторные будки Объединенной энергетической компании (АО "ОЭК"), могут обратиться с запросом в компанию либо в управу своего района для выбора дизайна граффити. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель проекта "Украсим город" Филипп Гаврилов.

"Мы собираем обратную связь от жителей, а также взаимодействуем с органами местного самоуправления. <...> Если они [жители] хотят, чтобы их подстанции тоже были оформлены, пусть пишут в ОЭК об этом, а также они могут написать свои пожелания о том, что они хотят видеть на подстанции. Жители могут написать и в управу, а уже из управы его направят в ОЭК", - сказал Гаврилов.

Он напомнил, что тема этого года, в рамках которой будут приниматься идеи жителей, - птицы России и особо охраняемые территории, на которых они обитают.

Представитель ОЭК добавил, что в этом году компания украсила свыше 50 трансформаторных подстанций.

Ранее начальник службы эксплуатации зданий и сооружений организации Петр Калмыков сообщил, что организация за лето 2018 года украсит изображениями птиц 105 трансформаторных подстанций. Всего в обслуживании компании находится 3,5 тыс. трансформаторных подстанций, около 400 из которых уже украшены граффити.

АО "ОЭК" входит в число крупнейших электросетевых компаний Москвы, оказывающих услуги по передаче и распределению электрической энергии, а также по технологическому присоединению к электрическим сетям. Компания принадлежит департаменту городского имущества города Москвы. Имущественный комплекс компании включает 26 питающих центров.