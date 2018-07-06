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Перед матчем Россия - Хорватия на улицы Москвы вышла украшенная футбольными мячами техника

Москва
6 июля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Такие машины будут работать на основных магистралях города до конца лета

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уборочная техника, украшенная футбольными мячами, вышла на работу на московские улицы накануне матча Россия - Хорватия, который состоится в субботу. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Кузовы новых подметально-уборочных машин комплекса городского хозяйства украсили футбольными мячами в честь главного события этого лета - чемпионата мира по футболу - 2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тематическая уборочная техника продолжит работать на основных магистралях столицы до конца лета.

"К предстоящему матчу Россия - Хорватия, который состоится уже в эту субботу в рамках ЧМ-2018, готовятся не только болельщики, но и ГБУ "Автомобильные дороги". Поддерживая командный дух спортсменов и зрителей, в Москве вышла на работу тематическая подметально-уборочная техника", - сообщили в пресс-службе.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

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