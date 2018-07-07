В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в субботу в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 20-22 градуса, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В ночь на 8 июля температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов, вероятность осадков сохранится.

В Подмосковье в субботу днем - от 18 до 23 градусов тепла, ночью - от 10 до 15 градусов выше нуля.