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В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

Москва
7 июля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Температура воздуха составит 23 градуса тепла

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в субботу в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 20-22 градуса, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В ночь на 8 июля температура воздуха в Москве опустится до 13-15 градусов, вероятность осадков сохранится.

В Подмосковье в субботу днем - от 18 до 23 градусов тепла, ночью - от 10 до 15 градусов выше нуля.

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