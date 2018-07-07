Более 80 парков реконструируют в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 80 парков будет реконструировано и построено заново в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше восьмидесяти парков будет реконструировано и построено заново. Большинство проектов детально согласованы с местными жителями", - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Градоначальник отметил, что парк на Ходынке станет украшением района. Там появятся три тысячи деревьев, спортивные сооружения, детские площадки, пруды и светомузыкальный фонтан