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Южный участок Большой кольцевой линии в Москве достроят до конца 2020 года

Москва
7 июля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Строительство новой кольцевой линии с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" планируется завершить до конца 2020 года. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

"Запуск движения на участке БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Полностью завершить работы на южном участке БКЛ предполагается до конца 2020 года", - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

Он напомнил, что строительство новой кольцевой линии с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. "Запуск кольца будет производиться участками. В целом работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года", - добавил Хуснуллин.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что Большая кольцевая линия московского метро будет самой протяженной в мире.

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