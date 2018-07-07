Южный участок Большой кольцевой линии в Москве достроят до конца 2020 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" планируется завершить до конца 2020 года. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

"Запуск движения на участке БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки за счет создания новой скоростной связи между ними, минуя центр города. Полностью завершить работы на южном участке БКЛ предполагается до конца 2020 года", - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

Он напомнил, что строительство новой кольцевой линии с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. "Запуск кольца будет производиться участками. В целом работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года", - добавил Хуснуллин.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что Большая кольцевая линия московского метро будет самой протяженной в мире.