В Москве ожидается облачная погода

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Местами сильные дожди с грозами.

Днем столбики термометров покажут в Москве от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в столице понизится до 13-15 градусов, местами также пройдут небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление - около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем термометры покажут до плюс 24 градусов.