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В Москве ожидается облачная погода

Москва
8 июля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. Местами пройдут сильные дожди с грозами

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Местами сильные дожди с грозами.

Днем столбики термометров покажут в Москве от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в столице понизится до 13-15 градусов, местами также пройдут небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление - около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем термометры покажут до плюс 24 градусов.

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