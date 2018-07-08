"Мосводосток" не зафиксировал сильных подтоплений в городе из-за сильного ливня

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ГУП "Мосводосток" не зафиксировал в столице сильных подтоплений из-за дождя, но привлек к работе 278 бригад, 1,1 тыс. сотрудников и 369 единиц техники для предупреждения скопления воды, что является стандартным набором ресурсов и техники. Об этом ТАСС сообщили в ГУП "Мосводосток".

Ранее стало известно, что в Москве из-за сильного ливня затопило Новоарбатский тоннель. Там застряли три легковых автомобиля. Кроме того, москвичи и жители столицы начали сообщать в социальных сетях о скоплениях воды на тротуарах.

"Сильных подтоплений не зафиксировано. В связи с обильными осадками ГУП "Мосводосток" привлек к работе 278 бригад, в составе которых более 1100 сотрудников и 369 единицы техники, в том числе специализированной техники для предупреждения скоплений воды", - сказала в организации.

Также в "Мосводостоке" рекомендует жителям столицы при обнаружении скоплений воды обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу организации, где можно оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

По данным МЧС, в воскресенье Москву ожидает сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 м/с.