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Облачная и дождливая погода ожидается в Москве 9 июля

Москва
9 июля, 5:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами дожди с грозами ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на вторник температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, местами также возможны дожди.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник днем столбик термометра может подняться до плюс 24 градусов.

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