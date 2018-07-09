Облачная и дождливая погода ожидается в Москве 9 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами дожди с грозами ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на вторник температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, местами также возможны дожди.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник днем столбик термометра может подняться до плюс 24 градусов.