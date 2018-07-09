Амфитеатр из многоуровневых террас появится у метро "Улица 1905 года" в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Зеленые островки с цветущими деревьями и амфитеатр из многоуровневых террас появится на столичной площади возле станции метро "Улица 1905 года". Об этом сообщила столичная пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Как говорится в сообщении, на площади у метро сегодня ведутся работы по комплексному благоустройству. Начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов. Освещать обновленную территорию будет порядка 70 энергосберегающих фонарей. А поздней осенью на площади высадят деревья и кустарники.

"Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Кроме того, "Зеленый экран" со стороны улицы 1905 года, защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро", - приводятся слова Бирюкова в сообщении.

По его словам, после завершения благоустройства площадь возле станции метро станет "комфортным общественным пространством, предназначенным как для прохода к метро, так и для отдыха". Работы по благоустройству площади планируется завершить до конца этого лета.