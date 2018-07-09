Функция "умного поиска" появилась в мобильном приложении "Узнай Москву"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Возможность "умного поиска" появилась в приложении "Узнай Москву", посвященному достопримечательностям столицы. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Теперь пользователи сервиса могут комбинировать параметры их поиска. К примеру, если ввести: назначение "мост", стиль "ар-деко", дата постройки "1930-е" - приложение даст подробное описание Крымского моста", - цитирует портал руководителя проекта "Узнай Москву" департамента информационных технологий города Сергея Шакрыла.

Фильтром поискового запроса можно воспользоваться в других разделах. Например, можно подобрать тематическую экскурсию по центру города или познакомиться с биографиями знаменитых личностей, живших в Москве.

Интерактивный гид по достопримечательностям города "Узнай Москву" был запущен в 2015 году. В нем собраны описания более 1,3 тыс. зданий и сооружений, 610 памятников, 69 музеев, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях.