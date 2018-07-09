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Все реанимации московских больниц открыли для посещения родственников

Москва
9 июля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В столичном департаменте здравоохранения напомнили, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия все же не допускают присутствия посетителей

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Все отделениях реанимации и интенсивной терапии в московских больницах открыли для посещения родственников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Хрипуна.

Он напомнил, что в 2017 году в столице на базе ряда многопрофильных больниц был реализован пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом реанимации и близкими находящихся там пациентов. Порядок посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена специалистами департамента и имеется в каждом стационаре.

В пресс-службе отметили, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, режим работы таких отделений имеет ряд дополнительных требований по тишине и чистоте, а действия персонала подчиняются в первую очередь интересам больного и регламенту назначенного лечения. Именно этим продиктовано требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также ограничение на количество посетителей - не более двух человек одновременно.

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