Изъятые в Москве контрафактные диски переработают в одноразовую посуду

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 35 тыс. контрафактных оптических дисков, изъятых со столичного склада, переработают в более 100 тыс. единиц одноразовой посуды. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Более 40 соответствующих оперативно-розыскных мероприятий проводились столичным УВД по СВАО, департаментом и подведомственным ему ГБУ "Московский исследовательский центр".

"В Москве 34639 оптических носителя, признанных контрафактной продукцией, которые хранились на складе с 2010 года, вывезены на двух грузовых машинах и уничтожены с использованием специализированного промышленного шредера на предприятии, специализирующемся на изготовлении одноразовой посуды из пластиковой стружки. Из материала, полученного после уничтожения оптических носителей, будет изготовлено более 100 тыс. единиц одноразовой посуды", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в случае реализации через розничную сеть указанного количества контрафактной продукции, ущерб, причиненный правообладателям, составил бы почти 26 млн рублей, а потери доходов бюджета от незаконного использования объектов авторского права - более 5 млн рублей.