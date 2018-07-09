В Измайловском парке Москвы назвали пять лучших мест, которые обязательно нужно увидеть

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Измайловский парк Москвы составил для своих гостей мини-путеводитель по своим лучшим достопримечательностям. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

Среди лучших мест парка - восстановленный по архивным фотографиям павильон для игры в шахматы, а также лодочная станция, одна из самых романтических набережных города, выставочное пространство и детская библиотека. "За последние пять лет Измайловский парк стал более современным, в нем появились новые точки притяжения. Потому мы решили составить для гостей и горожан столицы топ-лист мест, которые обязательно нужно увидеть", - заявили в организации.

Один из поводов для гордости - шахматно-шашечный павильон, который в Измайловском парке воссоздали по архивным фотографиям. Он заново открылся в 2015 году, и теперь здесь читают лекции, проводят занятия и работает клуб для детей и взрослых, где участь играть в шашки и шахматы.

Любимое место гостей парка - это лодочная станция на Круглом пруду, которую полностью обновили и перестроили. Теперь можно взять напрокат лодки и катамараны и совершить прогулку по воде, чтобы увидеть Измайловский парк с необычного ракурса. Гости парка, которые предпочитают прогулки по суше, могут с удовольствием прогуляться по набережной. На аллее Малого круга возле лодочной станции появилась пешеходная галерея с навесом со встроенными кафе и кассой. На берегу установили скамейки и урны, разбили цветники. Пространство для прогулок увеличили за счет новых выносных причалов на плавучих понтонах.

Для любителей искусства в 2017 году в Измайловском парке открылся выставочный павильон - его тоже восстанавливали, учитывая архивные фотографии. Павильон получил название "Арт-парк", здесь регулярно проходят бесплатные выставки живописи и фотографии, кинопоказы, мастер-классы и музыкальные студии. Одна из самых последних новинок Измайловского парка - Детская библиотека на Центральной площади, она открылась летом 2018 года вместе с павильоном на Северной площади. Так что теперь можно прийти в парк с ребенком не только на прогулку, но и для того, чтобы почитать книгу или принять участие в бесплатных занятиях. А в новом павильоне на Северной площади проходят занятия английским языком и вокалом для бабушек и дедушек по программе "Московское долголетие".

В Измайловском парке по-прежнему работает много пунктов проката, за последние годы его ассортимент расширился, и теперь по парку можно прокататься даже на фантастаре, не говоря уже о велосипедах и гироскутерах. А клумбы, благодаря специально разработанному проекту, начинают цвести ранней весной и заканчивают после первого снега.