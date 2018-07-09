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В Москве открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей

Москва
9 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

По данным пресс-службы центра, он оборудован самыми современными техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открылся в Москве, он не имеет аналогов ни в одной стране мира. Об этом журналистам сообщил директор центра Валерий Солянин.

"В России это первый центр, который будет работать по поиску пропавших детей. За рубежом аналогов таких центров нет", - сказал он, отметив, что на данный момент открыто уже более 36 подразделений, в которых будут работать сотрудники поисково-спасательных отрядов с большим опытом работы, которые пройдут дополнительную подготовку.

По данным пресс-службы центра, он оборудован самыми современными техническими средствами, которые будут подсоединены к общей системе поиска. Операторы смогут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам наружного наблюдения, а также, получив звонок на горячую линию, связаться с поисково-спасательным отрядом в конкретном регионе для оперативного выезда на место пропажи ребенка.

Как отметил Солянин, "что касается правоохранительных органов, то у нас с ними полное взаимодействие: если полиция привлекает нас к поиску, то мы незамедлительно отрабатываем заявку".

В свою очередь председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская отметила, что идея создания такого центра появилась у волонтеров давно. "Мы считаем, что современные технологии должны применяться для оказания помощи людям. И если этими современными средствами будут пользоваться добровольцы, которые посвящают всю свою жизнь помощи другим, то больше будет в нашей стране спасенных детей, стариков", - сказала она.

Ситуационный центр создается при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, который выделил грант на создание проекта. В центре круглосуточно будут работать пять операторов, в ближайшее время к его системе планируется подключить все доступные городские камеры наружного наблюдения в российских городах. По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России в прошлом году зафиксировано порядка 30 тыс. обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тыс., что говорит о более чем 30-процентном сокращении числа пропавших детей в прошлом году.

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