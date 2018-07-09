Площадка для ярмарок и гуляний может появиться на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования, в соответствии с которыми на площадке на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы можно будет проводить ярмарки, праздники и городские гуляния. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На участке площадью 1,1 га, расположенном на улице Летчика Бабушкина, владение 30, строение 1, находятся торговые павильоны.

"Помимо вида разрешенного использования (ВРИ) участка как места торговли, размещения кафе или ресторанов, ГЗК одобрила в качестве основных ВРИ размещение объектов культуры (музеев, выставочных залов, библиотек, театров и так далее) и бытовых услуг, а также устройство площадок для ярмарок, празднеств и гуляний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение комиссия приняла на заседании 5 июля. По решению комиссии на участке нельзя будет строить гостиницы.

Проект по организации на участке места для ярмарок и гуляний будет вынесен на публичные слушания.

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