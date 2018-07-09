Международный забег по лестнице Останкинской телебашни пройдет в Москве 21 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный забег на высоту 337 метров по лестнице Останскинской телебашни состоится 21 июля. В вертикальном марафоне примут участие 29 профессиональных легкоатлетов из 12 стран мира, сообщается в понедельник на портале столичной мэрии.

"В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров", - сообщили порталу в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

Отмечается, что в забеге на самое высокое сооружение в Европе нашу страну представит Валентин Карзанов из Владимира, который ранее уже завоевал второе место в международном забеге на небоскреб в Дубае. В состязании будут участвовать спортсмены из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии и других стран.

Во время соревнований около башни откроют бесплатную фан-зону с медиаэкраном, местами для отдыха и прохладительными напитками, где можно будет следить за ходом соревнований. Кроме того, для всех желающих будут организованы мастер-классы по спортивным танцам.

Останкинская телевизионная башня в Москве - самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе и России и одно из самых высоких в мире. Высота постройки составляет 540 метров, все этажи телебашни связывает металлическая лестница.

В 1990-е годы на башне регулярно устраивались забеги по лестнице до высоты 337 метров. Действующий рекорд по скорости подъема принадлежит российской спортсменке Татьяне Шейгас, которая преодолела дистанцию за 11 минут 55 секунд.