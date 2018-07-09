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Буквы "М" у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года

Москва
9 июля, 17:12 UTC+3

Цвет буквы останется прежним

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новые знаки "М" на ножках с подсветкой в цвет линий подземки планируется установить у входов всех станций Московского метрополитена до 2019 года. Об этом сообщила журналистам в понедельник замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Работы по замене буквы "М" у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем мы ее завершим", - сказала Темникова по итогам круглого стола по обсуждению предложений в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина по развитию транспортной системы в городе.

Она отметила, что обновленная буква "М" останется красного цвета, ножка знака будет подсвечена в цвет линии, на которой располагается станция. 

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