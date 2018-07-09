Девелопер планирует расчистить под жилье территорию бывшего завода в Люблине до конца года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девелопер ГК "ПИК" рассчитывает демонтировать строения бывшего Литейно-механического завода в столичном районе Люблино под строительство жилья до конца 2018 года. Пока на этой территории продолжают работать некоторые из прежних арендаторов, заявили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

Газета "Коммерсантъ" в феврале 2018 года сообщала, что ГК "ПИК" купил 60 га, принадлежавшие Литейно-механическому заводу (ЛМЗ) в Люблине. Примерно в середине лета жители этого района в социальных сетях начали жаловаться на то, что в один из цехов этого завода свозится мусор. В понедельник в интернете была опубликована фотография, на которой видно образовавшиеся многометровые навалы коммунальных отходов внутри помещений, два самосвала и экскаватор.

"ПИК" не выкупал территорию ЛМЗ. Став fee-девелопером жилого проекта на этой территории несколько месяцев назад, "ПИК" в срочном порядке расторг все договоры аренды. <…> Некоторые предприятия продолжают работать, но до конца текущего года территория будет полностью очищена под строительство нового жилого проекта. Пока некоторые арендаторы еще остаются на территории и продолжают свою деятельность, ПИК установил на площадке систему нейтрализации неприятного запаха", - заявили в пресс-службе компании.

В "ПИК" добавили, что планируют утилизировать все отходы, которые останутся на территории после ухода недобросовестных арендаторов. "Здание завода идет под снос. В настоящий момент работы по демонтажу освобожденных от арендаторов зданий уже ведутся", - отметили в компании.

Группа компаний "ПИК" - один из крупнейших публичных девелоперов в России и крупнейший застройщик в Москве и Подмосковье. Он специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Девелопер присутствует в 10 российских регионах. Решением правительства РФ группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.