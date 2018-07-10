В Москве и Подмосковье 10 июля ожидается дождливая и теплая погода

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза и до 24 градусов тепла ожидается во вторник в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 22 - 24 градусов, ночью температура опустится до 14 - 16 градусов. Ветер северо-западный 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник днем воздух может прогреться до 26 градусов тепла, ночью температура составит от 11 до 16 градусов.

Гидрометцентр объявил на 10 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за грозы и ветра.