Приют для бездомных животных построят в Троицком административном округе Москвы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство приюта для бездомных животных в поселении Кленовское Троицкого административного округа столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

ГЗК согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки на территории по адресу поселение Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А. "По указанному адресу на земельном участке 2 га планируется построить здание приюта для бездомных животных", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам, суммарная поэтажная площадь объекта составит до 10 тыс. кв. м.