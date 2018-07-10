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Приют для бездомных животных построят в Троицком административном округе Москвы

Москва
10 июля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Для строительства питомника выделили 2 га земли

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство приюта для бездомных животных в поселении Кленовское Троицкого административного округа столицы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

ГЗК согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки на территории по адресу поселение Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А. "По указанному адресу на земельном участке 2 га планируется построить здание приюта для бездомных животных", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам, суммарная поэтажная площадь объекта составит до 10 тыс. кв. м.

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