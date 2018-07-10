Москвоведы на бесплатных лекциях расскажут горожанам интересные факты о районах столицы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Музей Москвы второй раз запускает программу "Уличный лекторий. Местная история", в рамках которой горожане смогут посетить бесплатные лекции под открытым небом, где московские историки расскажут им об истории районов столицы. Об этом во вторник сообщается на портале мэрии.

"С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в 10 столичных районах. Посетить их могут все желающие. Вести лекции будут известные москвоведы - историки, авторы книг и путеводителей по Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на лекциях также выступят старожилы районов, которые поделятся своими воспоминаниями о столице. К проекту могут присоединится и те, кто сам готов рассказать о своих воспоминаниях о районах города, поделиться историческими документами и фотографиями. Вся собранная информация появится в газете проекта, которая будет издана тиражом в одну тысячу экземпляров.

Лекции пройдут в 10 районах столицы - это Китай-город, Ясенево, Пресненский, Якиманка, Сокольники, Алексеевский, Очаково-Матвеевское, Сокол, Коньково и Митино. С расписанием лекций можно ознакомиться на портале столичной мэрии.

Впервые программа "Уличный лекторий. Местная история" прошла летом 2017 года. Тогда слушатели перемещались по городским дворам, где известные московские историки и краеведы рассказывали об истории районов столицы. --0--мяа/ик