В московском саду "Эрмитаж" назвали пять причин для посещения парка этим летом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один из старейших парков Москвы - сад "Эрмитаж", отмечающий в этом году свое 124-летие, составил список главных точек притяжения для горожан и гостей столицы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"За последние пять лет сад "Эрмитаж" изменился в лучшую сторону, сохраняя свой неповторимый стиль и богемную атмосферу, так любимую посетителями. Летний кинотеатр с уникальным надувным экраном, детская площадка с бельчатником, студии детского развития, летний городской лагерь для юных гостей и новый фонтан у главного входа - вот только пять причин для того, чтобы прийти в парк одному или всей семьей", - сказали в дирекции.

В саду "Эрмитаж" располагается один из летних кинотеатров Москвы, размер надувного экрана составляет 20 на 10 м, а смотреть фильмы здесь предлагают на пуфиках, которые лежат на газоне. В прохладную погоду зрителям предложат пледы, а сам кинотеатр бесшумный: каждому гостю при входе вручают наушники, в которых он сморит кино. Гостям позволяется приносить также свои наушники. Каждый день кинотеатр приглашает на два сеанса.

Кроме того, парк позволяет гостям посетить большую детскую площадку с бельчатником, безопасным пружинящим покрытием и множеством горок, качелей, балансиров и лабиринтов. Ее отремонтировали недавно, и теперь она стала не только безопасной, но и устойчивой к погодным условиям. Дети с нарушением зрения могут легко ориентироваться на игровой площадке благодаря контрастному сочетанию цветов резинового покрытия. А по периметру установлены скамейки, на которых родители могут отдыхать, наблюдая за своими детьми.

Помимо детской площадки в саду "Эрмитаж" работают студия детского развития "Музыка с мамой", детская хореографическая студия "Мастерская балета Егора Симачева", два детских клуба "Дом Белого Кролика" и "Мамин садик Seasons", где каждое лето для маленьких посетителей разрабатываются программы. В частности, на лето здесь запланированы четыре тематические смены: архитектурная, журналистская, художественно-театральная, хореографическо-акробатическая.

В парке летом традиционно проходит Международный джазовый фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж", фестивали народов и стран мира, "Сушка", "Беспринципные чтения" и "Театральный марш", проходят концерты и лекции. А для старшего поколения в саду проходят бесплатные занятия скандинавской ходьбой по программе "Московское долголетие", также ведется набор в группы по рисованию, танцам и ОФП.