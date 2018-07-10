Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московском саду "Эрмитаж" назвали пять причин для посещения парка этим летом

Москва
10 июля, 10:49 UTC+3

Среди них летний кинотеатр, детская площадка с бельчатником и студии детского развития

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один из старейших парков Москвы - сад "Эрмитаж", отмечающий в этом году свое 124-летие, составил список главных точек притяжения для горожан и гостей столицы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

Смотрите также

Первый фестиваль шахмат и джаза пройдет в Москве в саду "Эрмитаж"

Крупнейший экологический фестиваль России пройдет в саду "Эрмитаж" в Москве

В Москве открывается 20-й Международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж"

"За последние пять лет сад "Эрмитаж" изменился в лучшую сторону, сохраняя свой неповторимый стиль и богемную атмосферу, так любимую посетителями. Летний кинотеатр с уникальным надувным экраном, детская площадка с бельчатником, студии детского развития, летний городской лагерь для юных гостей и новый фонтан у главного входа - вот только пять причин для того, чтобы прийти в парк одному или всей семьей", - сказали в дирекции.

В саду "Эрмитаж" располагается один из летних кинотеатров Москвы, размер надувного экрана составляет 20 на 10 м, а смотреть фильмы здесь предлагают на пуфиках, которые лежат на газоне. В прохладную погоду зрителям предложат пледы, а сам кинотеатр бесшумный: каждому гостю при входе вручают наушники, в которых он сморит кино. Гостям позволяется приносить также свои наушники. Каждый день кинотеатр приглашает на два сеанса.

Кроме того, парк позволяет гостям посетить большую детскую площадку с бельчатником, безопасным пружинящим покрытием и множеством горок, качелей, балансиров и лабиринтов. Ее отремонтировали недавно, и теперь она стала не только  безопасной, но и устойчивой к погодным условиям. Дети с нарушением зрения могут легко ориентироваться на игровой площадке благодаря контрастному сочетанию цветов резинового покрытия. А по периметру установлены скамейки, на которых родители могут отдыхать, наблюдая за своими детьми.

Помимо детской площадки в саду "Эрмитаж" работают студия детского развития "Музыка с мамой", детская хореографическая студия "Мастерская балета Егора Симачева", два детских клуба "Дом Белого Кролика" и "Мамин садик Seasons", где каждое лето для маленьких посетителей разрабатываются программы. В частности, на лето здесь запланированы четыре тематические смены: архитектурная, журналистская, художественно-театральная, хореографическо-акробатическая.

В парке летом традиционно проходит Международный джазовый фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж", фестивали народов и стран мира, "Сушка", "Беспринципные чтения" и "Театральный марш", проходят концерты и лекции. А для старшего поколения в саду проходят бесплатные занятия скандинавской ходьбой по программе "Московское долголетие", также ведется набор в группы по рисованию, танцам и ОФП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
4
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде, где проходит операция по спасению детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!