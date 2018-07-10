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Схема движения изменится в Зеленограде с 16 июля

Москва
10 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

На участке дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя введут одностороннее движение

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новая схема автомобильного движения будет введена в Зеленограде с 16 июля для увеличения пропускной способности дорог. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 16 июля участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя станет односторонним. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО города Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "одностороннее движение вводится для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности дорожного движения".

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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