Власти Подмосковья передадут КПРФ здание в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области передаст в безвозмездное пользование на 25 лет здание на юге Москвы КПРФ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьев, оно было опубликовано на сайте правительства области.

"Передать в безвозмездное пользование сроком на 25 лет политической партии "Коммунистическая партия РФ" для использования в соответствии с целями деятельности, определенными ее уставом, имущество, находящееся в собственности Московской области: здание, улица Нагатинская улица, дом 26, корпус 2", - говорится в распоряжении.

В документе ссылаются на 135-ФЗ "О защите конкуренции" и Гражданский кодекс РФ. Площадь передаваемого здания составляет почти 1,4 тыс. кв. метров.

Секретарь областного отделения КПРФ Александр Наумов пояснил ТАСС, что здание перейдет в пользование центрального комитета, и в нем сможет также разместиться региональное отделение. "Мы арендуем помещения, в которых находится областное отделение, уже на протяжении порядка 20 лет.

Диалог [с властями Подмосковья] о том, чтобы предоставить помещение для проведения общественно- политической деятельности партии продолжался несколько лет", - сказал он. Наумов отметил, что это никак не отразится на попытке КПРФ победить на выборах губернатора Подмосковья, которые пройдут 9 сентября.

КПРФ выдвинула кандидатом на пост губернатора Подмосковья заместителя председателя Московской областной думы Константина Черемисова, сообщалось ранее. Воробьев идет на выборы от партии "Единая Россия".