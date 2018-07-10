Собянин открыл в Госдуме выставку, посвященную программе "Моя улица"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в здании Государственной думы открыл выставку, посвященную столичной городской программе благоустройства "Моя улица", передает корреспондент ТАСС.

На выставке представлены фотографии обновленной Москвы после программы благоустройства "Моя улица".

"Программа "Моя улица" является частью системных преобразований в Москве, в той же области благоустройства, здравоохранения, транспорта. Программа сконцентрировала в себе разные направления. Это и упорядочивание мелкорозничной торговли, которая заполоняла наши площадки, и снятие большого количества проводов, которые опоясывали небо на улицах города", - сказал мэр.

По его словам, программа городского благоустройства позволила создать красивое освещение столичных улиц, воссоздать архитектуры фасадов и - самое главное - вернуть горожан на улицы города.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что программа благоустройства позволила городу полностью преобразиться, при этом сохранив исторический облик.

"Сегодня впервые открывается выставка ["Моя улица"]. Москва изменилась, наша столица не просто развивалась, а стала прекрасной, так как изменился облик каждой улицы. Изменился облик города, который стал меньше напоминать мегаполис и стал более комфортным для жизни", - сказал Володин. Он добавил, что крайне важно федеральные власти и президент страны уделяют большое внимание развитию города.

О программе

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

В 2018 году, кроме центральной части, власти Москвы планировали распространить городскую программу в спальных районах города, например, благоустроить улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном Бутове.