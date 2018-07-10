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Собянин открыл в Госдуме выставку, посвященную программе "Моя улица"

Москва
10 июля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Мэр столицы напомнил о достижениях программы

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в здании Государственной думы открыл выставку, посвященную столичной городской программе благоустройства "Моя улица", передает корреспондент ТАСС.

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На выставке представлены фотографии обновленной Москвы после программы благоустройства "Моя улица".

"Программа "Моя улица" является частью системных преобразований в Москве, в той же области благоустройства, здравоохранения, транспорта. Программа сконцентрировала в себе разные направления. Это и упорядочивание мелкорозничной торговли, которая заполоняла наши площадки, и снятие большого количества проводов, которые опоясывали небо на улицах города", - сказал мэр.

По его словам, программа городского благоустройства позволила создать красивое освещение столичных улиц, воссоздать архитектуры фасадов и - самое главное - вернуть горожан на улицы города.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что программа благоустройства позволила городу полностью преобразиться, при этом сохранив исторический облик.

"Сегодня впервые открывается выставка ["Моя улица"]. Москва изменилась, наша столица не просто развивалась, а стала прекрасной, так как изменился облик каждой улицы. Изменился облик города, который стал меньше напоминать мегаполис и стал более комфортным для жизни", - сказал Володин. Он добавил, что крайне важно федеральные власти и президент страны уделяют большое внимание развитию города.

О программе

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

В 2018 году, кроме центральной части, власти Москвы планировали распространить городскую программу в спальных районах города, например, благоустроить улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном Бутове.

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