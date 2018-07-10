Собянин пригласил москвичей на День московского транспорта 14 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы отметить День московского транспорта 14 июля в столичных парках.

"В 2018 году День московского транспорта будет праздноваться 14 июля. По оценкам, в праздновании примут участие около 100 тыс. человек. В этот день в Москве для всех желающих отроются автобусные парки, трамвайные депо, депо "Аэроэкспресса" и ситуационный центр столичного Центра организации дорожного движения. На объекты транспортного комплекса по предварительной регистрации будут организованы экскурсии", - сказал мэр во вторник на заседании президиума городского правительства.

Градоначальник напомнил, что День московского транспорта - это профессиональный праздник свыше 170 тыс. работников столичного транспортного комплекса - сотрудников метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене. Впервые он прошел в 2017 голу и теперь отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был приурочен к 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.

Программа в парках

В субботу, 14 июля, на площадках в парках будут выступать артисты проекта "Музыка в метро", работать мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. В парках "Музеон", "Сокольники" и "Красная Пресня" пройдут фотовыставки на транспортную тематику.

Основные площадки праздника - ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе и "Сокольники".

На ВДНХ пройдут экстрим-шоу и выставка новых и ретро- моделей наземного транспорта. Здесь установят образцы подвижного состава общественного транспорта, такси и каршеринга, а также машин и мотоциклов ГИБДД. Экстрим-шоу состоится на Октябрьской площади ВДНХ (напротив павильона № 75) с участием пилотажной группы "Каскад" столичного Управления ГИБДД, команды по мотофристайлу. Свое мастерство продемонстрируют спортсмены мототриала и стантрайдинга.

В парке Победы на Поклонной Горе разместятся основные локации молодежного совета ранспортного комплекса - фотовыставка "Транспорт глазами молодежи" и точка раздачи мороженого. Здесь будут организованы танцевальные баттлы и уличные танцы на открытой площадке, праздничный концерт и квест "Помощник Москвы". Будут работать мобильная точка проката "Велобайка", площадка для велосипедистов, роллеров, состоятся костюмированный шоу-заезд на роликах и показательные велотриал-шоу.

Парк "Сокольники" станет площадкой для всей семьи. Там откроется детско-юношеская интерактивная зона "Азбука безопасности", где юных москвичей ждут обучающие викторины, "экзамены" на знание правил дорожного движения с выдачей детских водительских удостоверений. Практические навыки можно будет отработать на автодроме - безопасной учебной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

Кроме того, в "Сокольниках" пройдут мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и игре на автосимуляторах. Гостей площадки встретит робот Метроша, а музыкальное сопровождение на сцене обеспечат артисты проекта "Музыка в метро", которые исполнят детские песни.